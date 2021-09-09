Юрій Горбунов з Олексієм Потапенко (Потапом) здалися разом

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов та Олексій Потапенко разом знялися в декількох частинах "Скаженого весілля". Тепер же парочка продовжила бути тамадою і священиком, ставши героями фільму"Скажені сусіди". Горбунов у себе в Instagram поділився подробицями.

На фото Юрій і Олексій знову були в своїх образах.

"Ми закінчили знімати серіал, Скажені сусіди '- за мотивами улюбленого фільму, Божевільне весілля !! "Буде дуже смішно і весело!",- написав Горбунов.

Леся Нікітюк і Потапенко оцінили публікацію Горбунова.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"пережили всіх, тепер батюшка, нехай хрестить, хлопчики вогонь", "після причастя", " Супер, люблю дивитися комедії і сміятися. Насміялася з чоловіком до трьох дітей", "Думаю, це буде дуже цікаво", "вітаю, будемо чекати в кінотеатрах".

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