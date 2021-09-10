Популярна українська співачка Тіна Кароль показала стильний наряд для нової зйомки

Співачка часто показує в Instagram різні образи, які приміряє для реклами нових композицій. Цього разу Кароль заінтригувала промо-роликом, відзнятим зовсім недавно.

З'явилася в короткому відео Тіна в дорогій дизайнерській сукні світлого кольору з оригінальним дизайном і вирізом з одного боку. При цьому відкрите декольте і сітчасте Доповнення по всій довжині наряду з одного боку нітрохи не зіпсували плаття.

Розпущені локони і макіяж в світлих тонах вдало доповнили цибулю зірки, якій допомагали привести себе в порядок відразу кілька помічників. Сама артистка не стала розкривати, для чого була організована Нова зйомка, але шанувальники вже завалили співачку компліментами.

Як можна помітити, зараз співачка приділяє час собі, і пару днів тому почала показувати, як проводить час вдома або на відпочинку, а також розчулила особистим відео з домашнім вихованцем під час поїздки в Карпати. Тримаючи на руках породисту собачку, Тіна позувала під час прогулянки без всяких нарядів і макіяжу.

Нагадаємо, що Тіна Кароль зганьбилася на весіллі, що сталося: "коли три місяці...".

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