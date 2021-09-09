Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася новим відео, з'явившись з нареченим-мільйонером

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня живе, навчається і працює в Нью-Йорку, США. У красуні вже з'явився наречений-мільйонер, який старший за неї на 12 років. Обранця Євдокименка звуть Денис Жданов. Він підприємець, який потрапляв в рейтинги Форбс. Соня в Instagram вирішила показати, як проводить час з Денисом в Італії.

На кадрах Євдокименко гуляла разом з обранцем. Парочка розважалася, їздила на авто, сиділи разом і випивали вино.

"Тосканські Канікули!

Новий влог вже на каналі. Посилання в профілі", - написала Соня.

Фанати подивилися більше 2 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Як завжди супер" ," ви бачите цуценя, подорожуєте пішки і" чоловік завжди по телефону" - це найцікавіше","Люблю".

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