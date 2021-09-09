Українська співачка Тіна Кароль показала себе і звернулася з проханням

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала відомою українською співачкою. Красуня не так давно випустила міні-альбом, після чого на пісні з нього зробила кліпи. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото красуня здалася в білому костюмі. Дівчина опублікувала кілька фотографій, хвалячись стильним луком.

"Хочу ближче вас дізнатися. Твої перші 6 ЕМОДЖІ розкажуть мені про тебе і твоє життя прямо зараз, але тільки без обману . Йшли їх в коментарі, під постом. Весело дізнатися і самій про себе. Обіцяю, я чесна", - написала Тіна Кароль під фото.

Юлія Саніна теж вирішила відповісти на прохання красуні.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Тіна в костюмах-це просто sugar mommy", " ви з Даном домовилися?!Як-же я люблю такий актив!Коли ви удвох тут-Інтернет вибухає!", "Тіна, ми вас чекаємо в Чернігові", "з розуму зійти".

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