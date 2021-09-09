Відомий музикант Дан Балан порадував фанаток новим фото в мережі після довгого мовчання

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому вдалося зібрати свою армію українських фанаток вельми рідко радує фоловерів новими фото у своєму Instagram, хоча вони цього чекають. І ось, знову після довгого мовчання, артист виклав в мережу свіже фото, на якому деякі шанувальники його навіть не впізнали.

На новому знімку Дан відображений в цікавій локації біля моря. Перед камерою він з'явився в чорному светрі і темній куртці з яскравим візерунком, яку чи то надягає, чи то знімає з себе. Артист уважно дивиться в камеру, але виглядає дуже втомленим або засмученим.

У підписі до фотографії Балан написав: "А хіба час існує?". Шанувальники тут же почали коментувати новий знімок молдавського мачо, засинаючи його компліментами: "Опа, татко з'явився. Сподіваємося не кине нас хоч восени", "Невже Дан?", "Татко повернувся", "Дан, у твоєму випадку явно немає. Тому що так молодо виглядати - це злочин", "Шикарний", "Ми скучили", "Ось це нічого собі, батько повернувся", "Дан це ти чи сон?".

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