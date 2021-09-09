Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кадрами зі зйомок, продемонструвавши стильний образ
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно представила нове шоу з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними чорно-білими кадрами зі зйомок, розповівши, що вона на роботі.
На фотографіях Марія відображена в темній кімнаті, яку висвітлює яскравий промінь світла, вона вмостилася на спинку шкіряного дивана і витягнула довгі ноги. Перед камерою телезірка з'явилася в стильному брючному костюмі з голочки, під піджаком якого визирає блузка, схоже, того ж кольору, що і весь наряд. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Життя відомої співачки обірвалося через 19 років після відходу чоловіка: "Заради нього пішла зі сцени"
Онука Ротару показала, як виглядає їх особняк за мільйон доларів зсередини: колони і темні меблі
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
У підписі до фотографій Єфросиніна написала: "Working". А шанувальники тут же почали коментувати нові фото телеведучої: "Ви дуже красива", "Прекрасна. Захоплююся", "З днем краси", "Красуня", "Така стильна", "Красивий образ.
Нагадаємо, Єфросиніна в стильному костюмі поділилася важливими подробицями про "Лігу Сміху": "Скоро...".
Як повідомляла Politeka, Полякова з Єфросиніною зняли свої посиденьки на кухні і "підірвали" YouTube: "На одному диханні".
Також Politeka писала, що Єфросиніна злигалася з Поляковою і заінтригувала новим шоу для дорослих дівчаток: "Вже цікаво".