Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кадрами зі зйомок, продемонструвавши стильний образ

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно представила нове шоу з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними чорно-білими кадрами зі зйомок, розповівши, що вона на роботі.

На фотографіях Марія відображена в темній кімнаті, яку висвітлює яскравий промінь світла, вона вмостилася на спинку шкіряного дивана і витягнула довгі ноги. Перед камерою телезірка з'явилася в стильному брючному костюмі з голочки, під піджаком якого визирає блузка, схоже, того ж кольору, що і весь наряд. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Єфросиніна написала: "Working". А шанувальники тут же почали коментувати нові фото телеведучої: "Ви дуже красива", "Прекрасна. Захоплююся", "З днем краси", "Красуня", "Така стильна", "Красивий образ.

Нагадаємо, Єфросиніна в стильному костюмі поділилася важливими подробицями про "Лігу Сміху": "Скоро...".

Як повідомляла Politeka, Полякова з Єфросиніною зняли свої посиденьки на кухні і "підірвали" YouTube: "На одному диханні".

Також Politeka писала, що Єфросиніна злигалася з Поляковою і заінтригувала новим шоу для дорослих дівчаток: "Вже цікаво".