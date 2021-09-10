Галкін весь час був з нею поруч

Цвіт шоубізнесу попрощався з художником-постановником Борисом Красновим, серце якого зупинилося в ніч на 7 вересня

Краснову було всього 60 років. Останні тижні маестро провів у хоспісі, медики вирішили, що у нього вже немає шансів на одужання - за кілька місяців до цього у декоратора стався важкий інсульт. Це був другий удар. Перший стався десять років тому, після чого у Краснова частково паралізувало праву частину тіла. Художник пересувався переважно на інвалідному візку.

Смерть Краснова важко переживає його близька подруга Алла Борисівна. Саме Краснов створював декорації для її "Різдвяних зустрічей".

Художника поховали 9 вересня на Троєкуровському кладовищі в Москві. Церемонія прощання пройшла там же, у Великому траурному залі. Віддати данину пам'яті покійному прийшли багато зірок. У Мережі з'явилися кадри з панахиди.

Як пише "Експрес-газета", Пугачова довго стояла біля труни, а потім присіла і гірко розплакалася. В останню путь Краснова провели з оваціями. Вже на вулиці, спілкуючись з колегами, Галкін дбайливо вкрив Примадонну пледом, щоб вона не застудилася.

До цього Алла Борисівна зворушливо попрощалася з другом у себе в Instagram. Вона назвала художника талановитим, який завжди вмів створити щось екстраординарне, і додала, що їй "дуже шкода".

Інші користувачі приєдналися до співчуттів: "Нехай душа буде в раю ❤️щиро співчуваю рідним і близьким"; "Хто б міг подумати, що так може статися, молодий чоловік. Царство небесне"; "Господи ... відразу якось все комом... Чоловіки помирають... Світла пам'ять Борису"

Нагадаємо, горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини.

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