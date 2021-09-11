Суддя популярного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська вперше показала кругленький животик на публіці
Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проекті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це повідомляє Politeka.net.
На цей раз Ольга опублікувала кілька нових фото і відео в Instagram. На знімку суддя "МастерШеф" показує кругленький животик в блакитному купальнику.
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Як виявилося, Ольга разом зі своєю донькою - вірою і подругою вирушили в місцеве кафе. Як відомо, зараз шеф-кухар знаходиться в селі Фоделе, на курортному острові Крит в Греції. Вона розповідає, що навіть не уявляла, що ягнятина може бути такою смачною.
До цього Ольга опублікувала знімок в злитому блакитному купальнику на тлі моря.
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