Головний суддя шоу "МастерШеф" і відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво повернувся додому в Канаду через 2 роки і зіткнувся з проблемою

Ектор Хіменес-Браво відомий як шеф-кухар, ресторатор і головний суддя популярного телешоу "МастерШеф". Як передавала Politeka.net, після зйомок 11-го сезону шоу, Ектор відправився до себе додому - в Канаду. На початку поїздки з ним стряслося ПП-запізнення на рейс, і шеф-кухар зміг дістатися додому тільки на день пізніше.

На цей раз шеф-кухар опублікував нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Він вирішив поділитися своєю проблемою, з якою він зіткнувся приїхавши в Канаду через 2 роки.

"Мій будинок знаходиться на дуже великій території, де Великий Ліс. Звичайно, два роки я не був вдома і тепер там маленькі миші і їм дуже комфортно.", розкрив Ектор.

Він вирішив позбутися мишей за допомогою мишоловок і горіхового масла.

"І потім буде поки-поки", - підкреслив Ектор.

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