Українська "Роксолана" Ольга Сумська дала відверте інтерв'ю, побувавши на своїй малій батьківщині, де пройшло її дитинство

55-річна Ольга поділилася особистими переживаннями в програмі "ЖВЛ", передаває Politeka.net. Актриса розповіла, як її обзивали в школі, про невдале заміжжя і про те, чи шкодує, що не спілкується з рідною сестрою.

Ольга народилася в родині акторів. Коли їй не було й рочку батьки зірвалися і переїхали в Запоріжжя, де їм запропонували роботу. Тут Сумська прожила 14 років свого життя. Майбутня зірка ходила в звичайну школу. Ольга зізналася, що відчувала себе гидким каченям, через великі окуляри, які була змушена носити.

"Діти дуже часто називали мене різними неприємними словами: "скляниця", "батискаф", "у кого 4 ока", "парта з окулярами", - поділилася актриса.

Крім того, зірка розповіла, про що досі шкодує. Вона не встигла попрощатися з батьком В'ячеславом Ігнатійовичем, який пішов занадто швидко.

"Все-таки біль, біль моєї душі...", - Ольга не стримала сумних емоцій.

Кішки шкребуть ще й тому, що у неї розладналися стосунки зі старшою сестрою Наталією, з якою вони в дитинстві були не розлий вода. Зараз їх не можна назвати близькими.

"Чи то професія (Наталя теж актриса, - ред.), чи то життя диктує свій ритм... Звичайно, треба бачитися частіше. Мені б хотілося зайвий раз обійняти, відчути близькість... У мене ніяких образ немає", - заявила Сумська.

Крім того, в житті Ольги була і нещасна любов. Свого судженого вона зустріла не відразу. Першим чоловіком актриси був її колега, старший на 16 років, Євген Паперний. Познайомилася пара в стінах рідного театру, але стосунки не склалися. Між парою вирували італійські пристрасті - вони часто сварилися і мирилися. Під час сварок Євген Паперний часто піднімав на Ольгу руку. Відомо, що колишній чоловік любив випити.

З другим своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, Ольга в шлюбі ось уже 25 років. У неї дві дорослі дочки, від різних батьків.

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