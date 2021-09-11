19-річний Роман Сасанчин, який переміг на "Голосі країни" і "Голосі. Діти", як відомо, скоро стане чоловіком і батьком
Наречена співака, Іванка, на кілька років старша за нього. Ні це, ні осуд в Мережі, що, мовляв, парочка поспішила завести сім'ю в такому молодому віці, не заважає їм бути по-справжньому щасливими.
Дівчина Сасанчина активно ділиться з шанувальниками, як проходять її будні і підготовка до материнства. У нових "сторіз" в Інстаграм Іванка пожалілася на дикий біль і попросила про допомогу, передає Politeka.net.
"Доброго ранку. Не виходжу в сторіз, тому що сильно болить голова, ще з учорашнього вечора. Таблетки не можна!!! Як позбутися головного болю?", - повідомила дівчина.
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Трохи пізніше наречена Сасанчіна вийшла на зв'язок, лежачи в ліжку з дещо розпатланим і хворобливим виглядом. При цьому дівчина заявила, що бореться з болем як тільки може.
"У мене на голові, звичайно, ще той безлад, в кімнаті так само... Зараз беру себе в руки, борюся зі своїм головним болем, прибираю в кімнаті, біжу в душ і привожу себе в порядок ...", - не втрачала оптимізму Іванка.
На наступних кадрах дівчина розповіла, що позбутися від головного болю їй допоміг холодний компрес, і їй навіть вдалося вийти на вулицю. Іванка позувала в джинсовому комбінезоні, демонструючи помітно кругленький животик. Більш того, вона розкрила свій термін вагітності - 24 тижня.
Зазначимо, парочка раніше заявляла, що збираються просто розписатися, а ось на весілля їм доведеться ще заробити.
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