Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк щасливо живе разом з моделлю Дариною Хлистун

Даша Хлистун почала відносини з Максом потай, не бажаючи розповідати про свій зв'язок громадськості. При цьому пара досить довго ховалася від камер і тільки через кілька місяців розкрила правду.

Після того, як в мережі вщухли обговорення, щодо життя «Холостяка» і відносин з моделлю, шанувальники досить швидко дізналися, що пара вийшла на новий рівень. Даша і Макс розповіли про те, що стануть батьками за кілька місяців до народження їхньої дочки.

Після цього в мережі почали вітати коханих і розпитувати у Хлистун про особисте життя з Михайлюком. Справа в тому, що пара зараз не часто з'являється в мережі і припинила публікувати спільні кадри.

Даша чесно розповіла, де пропадає молодий батько, відповідаючи на питання шанувальниці: "де Макс?": "Макс весь в роботі, це ж не новина, що він робить польоти над Києвом, які всім подобаються. А по мимо цього є ще й основна робота".

«На першому фото ми тільки чекаємо наше диво яке на другому фото. Думаючи про те, яка вона буде в підсумку, я і уявити не могла, що це буде такий усміхнений дитина, наш промінчик.

Ця крихта прийшла в наше життя щоб повністю її перевернути, поставити нові цілі. Вона поселила таку сильну любов в наші серця, нову невідому нам раніше " - розповіла Даша раніше про життя з дитиною тепер.

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