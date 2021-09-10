Творець "Маска" влаштували переполох, показавши черговий неймовірний костюм, який з'явиться у другому сезоні
На офіційній сторінці проекту в Instagram продовжують розкривати секрети майбутнього сезону, прем'єра якого відбудеться в жовтні, передає Politeka.net.
Так, "найкрилатішим" персонажем стала Фея. За словами художниці по костюмам Лесі Патоки, у неї три пари крил, загальний розмах яких 2,5 метра, а важать вони в сумі більше 10 кілограмів. Для пошиття блискучого комбінезона використовували інкрустовану камінням тканину, яку спеціально доставляли з Азії. Крім того перед вбрання прикрасила голограмна шкіра, вона ж дублюється в крилах. Це дозволить учаснику виблискувати, як справжня Фея.
"Ангели Victoria's Secret, стережіться! Наша яскрава Фея складе вам конкуренцію! 🔥", - йдеться в підписі.
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Публіка кинулася гадати, хто ж може ховатися під цією маскою. Думки користувачів розділилися: Віка з "НеАнгелів" або Оля Фреймут. Комусь здається, що ідеальна Фея вийде з першої, а хтось думає, що цей образ підійде другій.
"Може бути Алла Костромічова 🔥"
"Оля Фреймут"
"мені здається, що це Олег Машуковський"
"Вогнище 🔥🔥"
"Віка з НеАнгели👏"
"Це швидше за все не фея, а фей)))"
"Фея прекрасна!😍"
"Брітні Спірс😍"
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