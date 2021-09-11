Відомий музикант Дан Балан виступив на приватній вечірці і викликав бурхливе обговорення в соцмережах

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан рідко ділиться з фанатами подробицями свого життя в соцмережах. Тим часом в Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту. Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів опублікували яскраві відео з виступу Дана на приватному заході. Зазначається, що це не архівні кадри, а свіжі, зняті 4 вересня.

На кількох відео, які показали в мережі, можна побачити, що Балан розважав гостей корпоративу своїми найяскравішими хітами. На сцену артист вийшов у чорних брюках і розстебнутій сорочці, під якою видно яскраву футболку.

І якщо одна частина фоловерів в захваті від живого виступу Дана, то інші розчаровані його співом. Відео з концерту почали бурхливо обговорювати в коментарях: "Данчик у нас персона не дешева, він же у нас вогонь", "Моя думка – йому не потрібні дуети", "Цікаво, скільки коштує Дан на корпоративі", "Ось тут починаєш розуміти, чому Дан прагне до дуетів. Співак ще той. Вибачте, але це жахливо", "Так хочеться Дана побачити вже на великій сцені, а не корпоративі", "Дуже круто, тільки його "я не вірю в любов" насторожує".

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