Популярна артистка Настя Каменських після того, як повернулася з Туреччини, знайшла вдома сюрприз від чоловіка Потапа
Настя Каменських є відомою співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в дуеті Потап і Настя разом з Олексієм Потапенко. З 2017-ого року дівчина виступає під псевдонімом NK. А через 2 роки вона оголосила, що вийшла заміж за Потапа. Артистка активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом. Про це повідомляє Politeka.net.
Цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Настя Каменських була в Туреччині на гастролях. На кадрах вона повідомляє, що вже повернулася додому і її там чекав сюрприз.
"Друзі, я вже приїхала додому і виявила, що мій Льоша купив мені квіти", - розповіла Настя Каменських
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Також, крім квітів, там виявився сніданок і записка від Потапа.
"Дивіться, залишив мені сніданок і записочку "Кохана, це тобі. Я тебе люблю, до швидкої зустрічі". Ти найкращий чоловік на світі!",- зізналася в почуттях співачка.
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