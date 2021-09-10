Колишній обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної і гуморист Олександр Еллерт показав, які зміни відбулися з ним

Олександр Еллерт є коміком-сценаристом в Студії"Квартал 95". Він прославився завдяки своїй участі в проекті "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після його перемоги в проекті, він зійшовся з актрисою. Нещодавно пара оголосила про своє розставання. Олександр активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам подробиці зі свого життя. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу Олександр Еллерт опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує, як кардинально змінилася його посмішка. Судячи з фото, на передні зуби він поставив собі вініри.

"Якщо чесно, то мені трішечки прикро, що ви ні слова не сказали про мої зуби", - поскаржився Олександр Еллерт.

"Пам'ятаєте ось тут був себечий клик", вказав переможець "Холостячки".

До цього посмішка Олександра виглядала так:

Раніше повідомлялося, Олександра Еллерта засікли з дамою, поки Мішиної немає в Україні: "У сто разів крутіше"

Також, Олександр Еллерт відгуляв гучне весілля: перший танець молодих і незвичайний подарунок

Politeka розповідала, Мішина крупним планом показала незвичайне кільце з алмазом від Еллерта: "Подивіться, як гарненько"



