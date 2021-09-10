Колишній обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної і гуморист Олександр Еллерт показав, які зміни відбулися з ним
Олександр Еллерт є коміком-сценаристом в Студії"Квартал 95". Він прославився завдяки своїй участі в проекті "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після його перемоги в проекті, він зійшовся з актрисою. Нещодавно пара оголосила про своє розставання. Олександр активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам подробиці зі свого життя. Про це передає Politeka.net.
Так, цього разу Олександр Еллерт опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує, як кардинально змінилася його посмішка. Судячи з фото, на передні зуби він поставив собі вініри.
"Якщо чесно, то мені трішечки прикро, що ви ні слова не сказали про мої зуби", - поскаржився Олександр Еллерт.
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"Пам'ятаєте ось тут був себечий клик", вказав переможець "Холостячки".
До цього посмішка Олександра виглядала так:
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