Настя Каменських, перебуваючи в Туреччині, відчитала подруг через те, що вони їдять солодке

Настя Каменських є відомою українською співачкою. Вона виступає під псевдонімом NK. Артистка активно веде соціальні мережі, де показує моменти з життя. Про це передає Politeka.net.

На цей раз Настя Каменських опублікувала кілька відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно дівчина їздила до Туреччини на гастролі. На кадрах співачка знімає на камеру своїх подруг в готелі і" вичитує " їх за те, що вони їдять солодке.

"Настя, через 2 хвилини після розмови з тобою сама знаєш про що...",- показує подруга Насті Каменських.

"Скористалися тим, що я купальник ходила одягати в номер. А самі навіть валізи не закинули, відразу накинулися на кондитерку", - прокоментувала ситуацію співачка.

"І тут прийшла Настя, хана всім..."

"Я не зрозуміла, що тут відбувається. Що за свято століття?",- запитує у подруг артистка.

Як відомо, Настя Каменських дуже стежить за харчуванням і веде правильний спосіб життя. Її найкраща подруга-Анна Андрійчук розповідала, які конфлікти у них виникали з цієї причини.

"Це, скоріше, щось жартівливо-буденне. Наприклад, в ресторані я хочу з'їсти щось солодке, а Настя кричить: "Ні, ти що!". Або коли робимо покупки в супермаркеті разом, я хочу щось шкідливе, а Настя це викладає з візка назад на полиці. Вона не дозволяє таке купувати, тому що ратує за здоровий спосіб життя, а ми в компанії все трохи грішимо в цьому плані", відверто заявила Андрійчук.

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