Українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, показала себе і розповіла про свою ваду
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною ведучою на українському ТБ. Красуня працювала на різних каналах, займаючись новинними програмами і не тільки. Зараз зірка працює на 1 + 1, а також веде активно сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"А запитаєте мене щось цікаве, або що вам про мене цікаво?",- написала Лідія.
"Лідія, Здрастуйте. Звідки шрам між бровами? Якщо що - ви красуня, супер просто", - поставив питання фанат.
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"Думала, його не видно. У дитинстві каталася на ковзанах, і сусідський хлопчик невдало зробив ластівку, було темно. Далі погано пам'ятаю, але ковзани мама викинула у вікно", - розповіла історію зі свого дитинства Лідія Таран.
Красуня також додала фотографію, показуючи своє обличчя на великому плані.
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