Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Анна Богдан вразила шикарним виглядом на фото

Анна Богдан є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона стала популярна завдяки своїй участі в 11-му сезоні проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако. Після шоу, у пари продовжилися стосунки. Тепер дівчина активно веде соціальні мережі, де показує моменти з життя з Михайлом і дає поради шанувальникам. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу Анна Богдан поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі дівчина закидає ногу на стіл. На ній шикарне коротке плаття, яке покрите блискітками.

"Що робить нас жіночними?



Жіночність-це зброя, яка робить чоловіка беззахисними перед нашим чарами . Тому володіти цією якістю хотіла б кожна дівчина



Елегантність - коли відчуваєш гармонію і внутрішнє задоволення від того, наскільки привабливою твоя фігура і наскільки вдало підібраний твій гардероб.



Впевненість-вистачає додати до образу високо підняту голову, випрямлену поставу, променистий погляд і доброзичливу посмішку, - і ви побачите, як всі чоловічі голови повернуться слідом Вам.

Амбітність-привабливій жінці завжди є до чого прагнути. Вона ставить перед собою цілі і рухається до них. Причому цей рух - не обов'язково по прямій. Жінка, як пантера на полюванні, може ходити колами, придивлятися, прицілюватися, і в кінцевому підсумку все одно досягти своєї мети", - розповіла Ганна Богдан.

Шанувальники дівчини залишили їй безліч приємних коментарів, і ТАКОЖ "Холостяк" Михайло Заливако залишився під враженням: "Бомба ракета", "Анна - ви шикарна - гідна жінка", "Яка чарівна дівчина".

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