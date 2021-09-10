Відома актриса і гумористка з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна здивувала смішними фотографіями
Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також дівчина брала участь в безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це передає Politeka.net.
На цей раз Катерина Нікітіна поділилася серією дивовижних фотографій на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на телешоу "Хто зверху", яке веде Сергій Притула і Леся Нікітюк, є конкурс, де один з учасників команди повинен відповідати на питання, поки не зісковзне зі скла. Так, на кадрах Катерина виконує саме це завдання, і показує, як виглядає в цей момент.
"Хочеш, я буду тією самою мошкою на твоєму лобовому склі!?", - з гумором підписала фото актриса.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фотографіями гумористки: "Хочу, дуже смішно", "Це мій улюблений момент з усієї передачі", "Ти прекрасна в будь-якій позі", "Мені здається, ви навіть щокою намагаєтеся втриматися".
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