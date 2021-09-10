Французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала, як проводить час у Венеції

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі кілька років тому офіційно оформила стосунки з популярним актором Венсаном Касселем. Красуня вже встигла народити зірці дочку, яку назвали Амазоні. Але дівчина продовжує займатися своєю кар'єрою, а також веде блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових фото Тіна позувала в штанях і ТОПі. На інших фото приміряла вже стильну сукню, яку одягла для Венеціанського кінофестивалю. Дівчина також показала свого друга-Андреа, якого вирішила привітати з днем народження.

"Трохи ТБ до Венеції, щоб побажати найщасливіший день народження моєму Андреа", - написала Тіна.

Фанати поставили понад 26 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе, дитинко", "яка королева", "солодкі моменти, моя любов", "найгарячіша в грі", "я думав, це актор Халка".

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