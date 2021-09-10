Молода співачка Мішель Андраде показала дивовижні кадри з подорожі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка працює з продюсером Олексієм Потапенком (Потап), часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі дивовижними кадрами з фантастичної локації.

На новому фото Мішель відображена на тлі приголомшливого пейзажу острова Роатан, що в Карибському морі. Перед камерою співачка з'явилася в довгій світлій сукні з квітчастим візерунком, яке красиво підкреслило струнку талію. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу, тільки загадковий вигляд.

У підписі до фотографій Андраде написала: "І як же тут не закохається! Справжнісінький Острів, Роатан". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото артистки, засинаючи її компліментами: "Дуже красиво", "Де таке гарне плаття можна купити?", "Вау! Я вже хочу туди!", "В тебе можна закохатися і в Бердянську, красуня", "Як красиво. Навіть по-доброму завидно, і радісно за тебе", "Яка ж красива".

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