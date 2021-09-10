Українська співачка Тіна Кароль показала, як вміє запалювати під свою нову композицію
Співачка почала активно вести Instagram сама, рідше публікуючи постановочні кадри і знімаючи ролики для додатка «Тік-Ток». Цього разу артистка показала, як веселиться під власну пісню.
Для цього Тіна включила одну з останніх композицій і показала, як вміє плавно рухатися під завзятий ритм.
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При цьому Тіна супроводила свої грайливі танці деякими рядками з пісні:
"Я роняла слёзы на его ключицы
Обжигаясь взглядом, и опять роняла
Нежность в постель
Будь ядом, ядом
Какой хороший парень
Как пьяный, пьяный
Обнимал розу с шипами
А роза, роза любить его хотела
Но суть угрозы
Поломать шипы о тело" - підписала зірка невелике відео, в якому танцювала на камеру.
Також ми писали, що Тіна не так давно випустила міні-альбом, після чого на пісні з нього зробила кліпи. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото красуня здалася в білому костюмі. Дівчина опублікувала кілька фотографій, хвалячись стильним луком.
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