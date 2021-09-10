Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як підтримує тіло в тонусі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною ведучою на українському ТБ, запам'ятавшись по шоу " Хто зверху?", "Орел і Решка" та багатьох інших. Красуня також активно веде блог в Instagram, де любить жартувати, а останнім часом показує, як підтримує своє тіло у формі.

На нових сторіс Леся була в спортивному міні. Красуня стояла на одній нозі, а в другій тримала гантелю і робила жим. Як можна зрозуміти, Нікітюк знову займалася зі своїм тренером у спортзалі.

"Як варіант жиму стоячи на одній нозі?",- було підписано відео.

На інших кадрах Леся стояла на четвереньках і витягувала ногу назад. А після цього піднімала її вгору, пружиня. На ногах у дівчини можна побачити ще й вантаж.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає таких функцій.

Нагадавши, Нікітюк покрасувалася на камеру в сміливому вбранні, показавши іншу сторону зйомок

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