Українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як репетирує вистава "Ін'єкція безсмертя"

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки успішною телеведучою, але актрисою театру і кіно. Красуня вирішила в Instagram розповісти, як зараз репетирує виставу" Ін'єкція безсмертя", де вона буде грати головну роль, а чоловік Андрій Дикий поставить всю хореографію.

На кадрах Лілія здалася в шкіряному костюмі. Красуня показала, як проходить репетиція, а також своє інтерв'ю про виставу.

"Хвилюючий, напружений і одночасно самий кайфовий день місяця, а можливо і всієї осені! День прем'єри.

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До зустрічі в Молодому театрі", - написала Ребрик, інтригуючи прем'єрою.

Фанати подивилися ролик більше двох тисяч разів і написали коментарі:

"Аааа, Лілечка, удачі!!!! я вже чекаю сторіс з прем'єри. я з таким хвилюванням чекаю спектакль, как-будто сама там учавствую.. все Буде Добре! любимо дико", " Лілечка, успіхів вам і сил. Підтримуємо", " Успіхів вам. З нетерпінням чекаю.У суботу буду на прем'єрі".

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