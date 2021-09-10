Відомий артист Павло Зібров розповів, чому весілля його дочки весь час відкладається
Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Павло Зібров у програмі "Зірковий шлях" відверто розповів, чому не може видати заміж дочку Діану. Виявилося, що дівчина понад п'ять років зустрічається з бізнесменом Андрієм Іщенком, проте весілля весь час доводиться переносити.
За словами Зіброва, весільне торжество планують вже давно, але реалізувати це виявилося дуже непросто. Однією з причин став карантин і відсутність вільних залів в ресторанах, які могли б організувати весілля. "Ми б із задоволенням це все зробили, але півтора року нічого не було. І всі весілля зрушилися на півтора року, всі зали, де можна погуляти на 150-200 осіб, вже на пів року і більше розписані", - поділився артист.
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Також Павло Зібров зізнався, що дуже хотів би віддати дочку Діану заміж, бо мріє про онуків. "Хочеться вже поняньчити, віддати своє тепло", - каже співак.
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