Мішель Андраде записала нове запалююче відео, показавши свої танці
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною співачкою, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап). Красуня також стала ведучою проекту "Орел і Решка", при цьому не забуває і про свої блогах в соціальних мережах, де регулярно ділиться всім цікавим.
Цього разу дівчина записала відео для Тікток. Красуня була в штанях і боді, показавши ефектні рухи на камеру. Відео вийшло ефектним і запалюючим.
"Але чого я боялася", - написала Андраде.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ну бути такою красивою взагалі незаконно"," Таке відчуття, що це ти співаєш", " Вау, яка ж прекрасна дівчина Мішель. Ви дуже красива", "Просто нереальна красуня".
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