Красуня Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала себе і розповіла про проблему
Як пише Politeka.net, Таня Брик є відомою відчизняною моделлю і тріумфаторкою "Супер Топ-модель по-українськи". Красуня також активно веде свій блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.
"Купила я коротше купальник просто так ... в басейн так і не сходила , вихідний, перепрошую, прогуляла", - написала Таня під фотографією.
Дівчина також розповіла про манікюр і проблеми з обслуговуванням в салоні, додавши підсумок:
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"Висновок такий: не їздіть на манікюр сонними і відстоюйте свої права!
Спасибі всім за підтримку", - написала Таня.
На фото Таня здалася в кофтині з вирізом і прикрасами на шиї. Як можна зрозуміти, Брик знаходиться в Дубаї, судячи з геолокації.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"А кофта класна", "ви прекрасна дівчина, яка заплативши такі гроші, потрапила на жахливий Сервіс", "я в шоці".
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