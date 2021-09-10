Красуня Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала себе і розповіла про проблему

Як пише Politeka.net, Таня Брик є відомою відчизняною моделлю і тріумфаторкою "Супер Топ-модель по-українськи". Красуня також активно веде свій блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.

"Купила я коротше купальник просто так ... в басейн так і не сходила , вихідний, перепрошую, прогуляла", - написала Таня під фотографією.

Дівчина також розповіла про манікюр і проблеми з обслуговуванням в салоні, додавши підсумок:

"Висновок такий: не їздіть на манікюр сонними і відстоюйте свої права!

Спасибі всім за підтримку", - написала Таня.

На фото Таня здалася в кофтині з вирізом і прикрасами на шиї. Як можна зрозуміти, Брик знаходиться в Дубаї, судячи з геолокації.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"А кофта класна", "ви прекрасна дівчина, яка заплативши такі гроші, потрапила на жахливий Сервіс", "я в шоці".

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