Соня Євдокименко поділилася новим відео, на якому тренується
Як пише Politeka.net, Соня є онукою легендарної української співачки Софії Ротару. Красуня також пішла по стопах бабусі, а ще будує кар'єру моделі. Зараз Євдокименко нещодавно розповіла, як провела вихідні з нареченим-мільйонером в Тоскані, Італія. Відомо, що обранець старший внучки Ротару на 12 років і вже встиг потрапити в списки Форбс. Тепер Соня вирішила показати в Instagram, як стежить за своєю фігурою, даючи навантаження.
На кадрах Соня стояла на четвереньках на спеціальному килимку для занять. Дівчина підняла праву руку і ліву ногу, почавши робити вправу. Євдокименко займалася під ритмічну музику, вражаючи своєю працьовитістю.
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"Новий потік", - підписала кадри Соня в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.
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