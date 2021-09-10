Соня Євдокименко поділилася новим відео, на якому тренується

Як пише Politeka.net, Соня є онукою легендарної української співачки Софії Ротару. Красуня також пішла по стопах бабусі, а ще будує кар'єру моделі. Зараз Євдокименко нещодавно розповіла, як провела вихідні з нареченим-мільйонером в Тоскані, Італія. Відомо, що обранець старший внучки Ротару на 12 років і вже встиг потрапити в списки Форбс. Тепер Соня вирішила показати в Instagram, як стежить за своєю фігурою, даючи навантаження.

На кадрах Соня стояла на четвереньках на спеціальному килимку для занять. Дівчина підняла праву руку і ліву ногу, почавши робити вправу. Євдокименко займалася під ритмічну музику, вражаючи своєю працьовитістю.

"Новий потік", - підписала кадри Соня в сторіс Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

Нагадаємо, внучка Ротару показала, як виглядає їхній особняк за мільйон доларів зсередини

Також Politeka повідомляла, що внучка Ротару в міні покрутилася перед камерою, показавши красу з усіх боків

А ще Politeka писала, що внучка Ротару, яка закохалася в мільйонера, постала в білосніжній сукні від українського дизайнера



