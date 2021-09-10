Ектор Хіменес-Браво показав себе і розповів про гроші, а також сім'ю

Як пише Politeka.net, Ектор став успішним українським ресторатором і суддею проекту "Майстер Шеф". Хіменес-Браво вирішив в Instagram розповісти про свій успіх і переживання.

"НАСПРАВДІ, ГРОШІ-ЦЕ..

..тимчасовий інструмент, який дозволяє тобі жити вільно, управляти своїм часом, своїм пересуванням і не залежати від думок іншої люди.

Коли я починав кар'єру, у мене був всього одна мета — довести ввсей свей сім'ї, що я гідний повагу і того, щоб бути важливим членом сім'ї, щоб всі нарешті звернули на мене увагу і перестали сподіватися тільки на старшого брата.

Так вийшло, що в моїй родині прикладом був тільки мій старший брат, адже він став юристом, а Ектор наймолодший, і він художник або кухар…

Мені було важливо довести, що я досягну успіху, стану забезпеченим і незалежним.

Популярність не була важлива, було важливо показати своє місце в сім'ї.

Слава Богу, зоряна хвороба обійшла мене стороною. Всі 11 років, поки я на телебаченні, я завжди знав, що це може обірватися і закінчитися в будь-який момент.

Сьогодні відомий, а завтра-ні.

Я завжди стою двома ногами на землі і навіть знаю, що якщо пропаде весь бізнес, Якщо я збанкрутую — у мене завжди є 2 руки. Стану і буду готувати на кухні. І завжди зможу прогодувати себе і свою сім'ю.

Я ніколи не припиняю придумувати рецепт, вчитися, дізнаватися новий тренд і техніки. Тому що знаю - в будь-який момент можу все втратити.

Тому, ось вам ще одне визначення: гроші — це свобода", - написав Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво, що відлетів з України, зіткнувся з новою неприємністю

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф", який виїхав з України, показав своє "нове" житло

Також Politeka писала, що з Ектором Хіменес-Браво, що відлетів з України, стряслося неприємне НП



