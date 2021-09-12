Співачка і актриса Дженніфер Лопес захопивши формами в ефектній сукні
Як пише Politeka.net, кадри були опубліковані на офіційній сторінці знаменитості в Instagram.
Дженніфер Лопес виглядала просто карколомно в білій сукні-футлярі з глибоким декольте, прикрашеним кристалами.
Відзначимо, саме в цій сукні Джей Ло засвітилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю. Вона йшла під руку з коханим, актором Беном Аффлеком.
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Це перша спільна поява пари на публічному заході після чуток про їх возз'єднання.
Цікаво, що на доріжці актори поводилися максимально розкуто і не соромилися ніжничати один з одним. Джен раз у раз схилялася до плеча коханого, а він ніжно шепотів їй щось на вухо. Пару раз закохані навіть поцілувалися, чим привели в захват всіх присутніх.
Фото актриси підняло справжню бурю захоплених коментарів.
"Ось це Бену пощастило", "красуня", "найкрасивіша жінка в світі", "справжня королева", - писали в коментарях.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес не посоромилася блиснути формами в сяючій білизні
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