Співачка і актриса Дженніфер Лопес захопивши формами в ефектній сукні

Як пише Politeka.net, кадри були опубліковані на офіційній сторінці знаменитості в Instagram.

Дженніфер Лопес виглядала просто карколомно в білій сукні-футлярі з глибоким декольте, прикрашеним кристалами.

Відзначимо, саме в цій сукні Джей Ло засвітилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю. Вона йшла під руку з коханим, актором Беном Аффлеком.

Це перша спільна поява пари на публічному заході після чуток про їх возз'єднання.

Цікаво, що на доріжці актори поводилися максимально розкуто і не соромилися ніжничати один з одним. Джен раз у раз схилялася до плеча коханого, а він ніжно шепотів їй щось на вухо. Пару раз закохані навіть поцілувалися, чим привели в захват всіх присутніх.

Фото актриси підняло справжню бурю захоплених коментарів.

"Ось це Бену пощастило", "красуня", "найкрасивіша жінка в світі", "справжня королева", - писали в коментарях.

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