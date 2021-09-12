Цікавий момент зі співаком Віктором Павліком на шоу "Співають всі" потрапив на камеру

Так, 55-річний Віктор Франкович, який нещодавно став батьком вчетверте, знявся в грандіозному проекті в якості одного зі ста суддів. Завданням Павліка, як і його колег, є уважно стежити за учасником, а потім натиснути на кнопку і підспівувати, якщо виступ сподобався. Переможець, який набрав найбільшу кількість балів у випуску, проходить у фінал автоматично.

На офіційній сторінці "Співають всі" в Instagram опублікували фрагмент одного з ефірів, в якому Павлік розгублено озирався по сторонах, передає Рoliteka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"POV: коли друзі вийшли і ти залишився в кімнаті, де нікого не знаєш. Як Ви б підписали це фото? 😁 Пишіть в коментарях 👇", - йдеться в підписі.

Однією з перших в коментарях відреагувала 27-річна дружина Павліка, його концертний директор Катя Репяхова. Дівчина поставила відразу три "ридаючих від сміху" смайлика.

Інші користувачі приєдналися до обговорення:

"Коли на роботі запитують, хто може вийти в суботу"

"Коли ти щось накоїв і такий - упссс, тільки б ніхто не побачив😂"

"Коли ти вже заміж вийдеш, доню!"

Нагадаємо, Віктор Павлік з молодою дружиною влаштували "покатушки" на байку, розповівши про свою сім'ю: "все вперше..."

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