Популярна співачка Міша Романова засвітилася в обіймах близького друга Макса Барських

Міша Романова відома як українська співачка. Також вона є подругою популярного артиста - Макса Барських. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами з життя. Про це передає Politeka.net.

На цей раз дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - Міша зі своїм другом Максом Барських. На співачці чорні батфорди, які роблять візуально її ноги ще довшими, біла чоловіча футболка замість сукні, і червона сорочка в клітку.

"Кожен концерт Макса - це грандіозне шоу, наповнене самою душевною музикою, неймовірною енергією, теплом і любов'ю! Макс, спасибі за ці емоції, вчора з тобою співав весь Київ", висловила емоції Міша Романова.

Користувачі Мережі залишили безліч приємних слів для артистів в коментарях: "Все ж ви ідеальна пара) шкода що не разом", "Ви дуже красива пара! Було б клас, якби ви знову спробували відновити відносини", "Міша, ти найкраща!".

Раніше Politeka передавала, подруга Макса Барських Романова у блискучому вбранні показала, як виглядає жіночність: "Лялечка"

Також, подруга Макса Барських Романова в колготах в сітку захопила формами навіть відому супермодель: "Чудова"

Нагадаємо, подруга Макса Барських Романова в сяючому боді вразила сміливими танцями на сцені: "Велика честь..."



