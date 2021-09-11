Популярна співачка Міша Романова засвітилася в обіймах близького друга Макса Барських
Міша Романова відома як українська співачка. Також вона є подругою популярного артиста - Макса Барських. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами з життя. Про це передає Politeka.net.
На цей раз дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - Міша зі своїм другом Максом Барських. На співачці чорні батфорди, які роблять візуально її ноги ще довшими, біла чоловіча футболка замість сукні, і червона сорочка в клітку.
"Кожен концерт Макса - це грандіозне шоу, наповнене самою душевною музикою, неймовірною енергією, теплом і любов'ю! Макс, спасибі за ці емоції, вчора з тобою співав весь Київ", висловила емоції Міша Романова.
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Користувачі Мережі залишили безліч приємних слів для артистів в коментарях: "Все ж ви ідеальна пара) шкода що не разом", "Ви дуже красива пара! Було б клас, якби ви знову спробували відновити відносини", "Міша, ти найкраща!".
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