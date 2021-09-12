Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, показала сміливий образ в чорному комбінезоні
Даша Ульянова після проекту» Холостяк " завжди намагалася підтримувати свій профіль в Instagram яскравими знімками. Дівчина розповідала про життя, проводила марафон, подорожувала і встигла багато чого змінити в своїх буднях.
Останнім часом Даша практично припинила вести соціальні мережі, проте, схоже, вона вирішила знову повернутися до колишнього режиму після перерви. Зараз переможниця "Холостяка" почала новий для себе етап і знімається на ТБ, а щоб підігрівати інтерес до себе, дівчина показує частину образів на камеру.
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Ульянова вирішила приміряти чорний комбінезон з відкритою зоною декольте завдяки широкому вирізу. Таким чином гімнастка змогла підкреслити і схудлу фігуру, і свої форми.
Як можна помітити з фото Даші, займаючись блогерством і спортом, вона вирішила не кидати і перспективи на телебаченні. У новому пості в групі одного з телеканалів повідомили, що Ульянова зайняла місце телеведучої програми "народний хіт".
"Тепер м2 улюблений канал", " дуже мила дівчина і відмінна ведуча! В добру путь", "м2 пощастило з такою красивою ведучою", " нарешті з'явився стоїть привід включити телевізор😅", " Супер😍 відмінна новина, чекаємо❤️", " Дашута!! В Добрий Час!!!!) ", "Буду дивитися!",- написали користувачі Мережі.
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