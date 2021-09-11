Відомий український виконавець і продюсер Потап в одному з останніх інтерв'ю розповів про своє минуле
За багато років роботи, співак і продюсер Олексій Потапенко звик розповідати в Інтерв'ю різні подробиці, що стосуються особистого життя або його роботи. Причому артист завжди намагався тримати золоту середину і не розкривав занадто особисте.
Цього разу 40-річний український співак і продюсер я в ефірі передачі ЖВЛ висловився про своє минуле, поділившись подробицями ранніх років життя.
"Я працював на будівництві різноробочим. Мені давали за місяць 100 доларів зарплату, а запис пісні коштував 150 доларів. Я всі гроші, що заробляв, вкладав у музику", - розповів Потап в уривку з інтерв'ю.
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"Бідні наші артисти; тоді всі так жили військові по 8-9м не отримували зарплату а пенсіонери взагалі; більшість відомих людей розповідають про важке дитинство, про свою важку роботу, про те, що росли без батька ... сиділи на хлібі з водою, а звідки взялися такі достаток, нахабство, безкультуря ... діти з таких сімей повинні бути по життю зовсім іншими, а не тільки на камер; у Потапа голосу немає, але є харизма і бажання працювати і заробляти» - висловилися шанувальники.
Раніше Politeka писала, що син Потапа Андрій засвітив подарований на 13-річчя пістолет: "тільки не по живих!".
Нагадаємо, що Ольгу Сумську, Дімопулос і Потапа потрясла звістка про смерть знаменитого актора: "Прощай, легенда".
A ще Politeka повідомляла, що Настя Каменських засвітила інтимний момент з Потапом, розважаються втрьох:"заздрю".