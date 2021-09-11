Єдиний син легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко поділився кадрами жахливої трагедії
Як пише Politeka.net, єдиний син легендарної співачки Софії Ротару від шлюбу із музикантом Анатолієм Євдокименко 51-річний Руслан Євдокименко, який є успішним музичним продюсером, активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться різними світлинами та відео.
Цього разу Євдокименко вирішив вшанувати пам’ять загиблих громадян США унаслідок наймасштабнішого в історії теракту, який організувала ісламська організація "Аль-Каїда". Тоді загинуло 2996 осіб, а майже 6000 отримало травми.
Єдиний син Софії Ротару опублікував кадри трагедії, яка сколихнула увесь світ.
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"Неможливо забути…", - написав Руслан Євдокименко.
Як відомо, 19 терористів-смертників захопили чотири пасажирські авіалайнери. Так, два з них влетіли у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один врізався у будівлю Пентагону, а ще один мав би атакувати Білий Дім. Відповідальність за скоєне взяв на себе лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен, якого у 2011 році американські спецслужби знайшли та вбили в Пакистані.
Рaніше Politeka писaлa, що єдиний син Софії Ротару похвалився цікавим днем у Києві: "Ого! Нарешті...".
Нагадаємо, що Софія Ротару поруч з сином здивувала скромною зовнішністю у звичайному житті: бейсболка і хвостик.
A ще Politeka повідомлялa, що Руслана на місці масштабної трагедії зачепила українців: "Вічна пам'ять...".