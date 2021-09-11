Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала сімейне фото зі своїм чоловіком і дітьми

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є зіркою телеканалу "Україна". З 2017-го року вона веде програму "Ранок з Україною". Також вона є актрисою театру і кіно. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Лілія опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, телеведуча вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого в 2011-му році. Вони виступали разом на паркеті шоу "Танці з зірками". До них є дві дочки-Діана і Поліна. На кадрах Лілія показує себе разом зі своєю сім'єю.

"Ідеальний ранок виглядати Саме так... Коли нікуди не поспішати, коли дихати кожна клітинка ... До зустрічі увечері на спектакль в Молодому театрі!"

Шанувальники засипали телеведучу і її сім'ю приємними словами в коментарях: "Дико любимо вашу сімейку", "Які ви прекрасні! Супер сім'я! Обожнюю вас!", "Я за вас просто щасливий", "Ідеальний ранок для ідеальної сім'ї. Щастя вашої родини безмежного", "У вас така чудова сім'я", "Дика сімейка в зборі, люблю такі фото, дико любимо".

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