Дружина ведучого шоу "Україна має талант" і "Холостяк" Григорія Решетника, Христина, показала, чим годує чоловіка і трьох дітей у відпустці за кордоном

Шлюб 37-річного шоумена називають чи не найміцнішим в українському шоубізі. За десять років парочка встигла обзавестися трьома синами. Христина з Григорієм не приховують теплих почуттів і з радістю діляться сімейною ідилією в соцмережах.

Так, у своєму новому пості в Інстаграм 31-річна дружина Решетника показала, яке свято живота вони собі влаштували в жарких країнах, куди рвонули відпочити, передає Politeka.net.

"Breakfast time 🍳 🧇 🥞 Особливо люблю, коли на вихідних ми нікуди вранці не поспішаємо і можемо разом збиратися за одним столом ❤ ️Діти свій день завжди починають з каші, потім - млинці, сирники або панкейк. А ми з Гришею обожнюємо омлети, яйця-пашот - 🥚 в будь-якому варіанті приготування 🍳 Авокадо, тост і лосось - ідеальний мій ранок виглядає саме так) а як ви снідаєте і любите їсти вранці?", - поділилася Христина.

На фото представлено застілля з різними смаколиками і напоями. З одного боку столу сиділа сама Христина в червоному вбранні і старший син подружжя - восьмирічний Іван.

За лічені хвилини пост "лайкнуло" більше тисячі людей, а деякі підписники зізналися у своїх скромніших смаках:

"Діти їдять кашу, чай, сир, печиво"

"А я лише сир з кавою можу з'їсти, більше організм не витримує)))"

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