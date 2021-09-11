Популярний артист і продюсер Потап розповів, чому у них з Настею Каменських не дітей

Вчора в інтерв'ю для Жвл Потап вирішив нарешті розповісти про тему особистого життя, якою постійно цікавиться безліч шанувальників. При цьому артист підкреслив, що правда набагато простіше, ніж здається.

Так, артист розповів чому у нього з другою дружиною, 34-річною українською співачкою Настею Каменських, немає дітей. Він зазначив, що вже в цьому віці зазвичай у пар є діти, але у них їх немає і не тому, що вони не хочуть їх, а тому, що зараз інші пріоритети.

"А насправді ми дуже хочемо дітей. І коли вищі сили дадуть, тоді це і станеться. Я хочу п'ятьох дітей. Один є-четверо залишилося", - зізнався співак. Він помітив, що зараз вони з Настею зайняті кар'єрою, тому поки це їх основне завдання.

Відзначимо, що раніше Потап вже говорив про те, що хоче четверо дітей від Каменських, про це він розповів славі Дьоміну в програмі "29 питань".

"Заради своєї сім'ї я готовий пожертвувати всім, і навіть кар'єрою. Сім'я важливіша. Взагалі, це жіноча штука. Жінка повинна пожертвувати всім, але якщо треба чоловікові пожертвувати — я пожертвую", — заявив він.

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