Популярний артист і продюсер Потап розповів, чому у них з Настею Каменських не дітей
Вчора в інтерв'ю для Жвл Потап вирішив нарешті розповісти про тему особистого життя, якою постійно цікавиться безліч шанувальників. При цьому артист підкреслив, що правда набагато простіше, ніж здається.
Так, артист розповів чому у нього з другою дружиною, 34-річною українською співачкою Настею Каменських, немає дітей. Він зазначив, що вже в цьому віці зазвичай у пар є діти, але у них їх немає і не тому, що вони не хочуть їх, а тому, що зараз інші пріоритети.
"А насправді ми дуже хочемо дітей. І коли вищі сили дадуть, тоді це і станеться. Я хочу п'ятьох дітей. Один є-четверо залишилося", - зізнався співак. Він помітив, що зараз вони з Настею зайняті кар'єрою, тому поки це їх основне завдання.
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Відзначимо, що раніше Потап вже говорив про те, що хоче четверо дітей від Каменських, про це він розповів славі Дьоміну в програмі "29 питань".
"Заради своєї сім'ї я готовий пожертвувати всім, і навіть кар'єрою. Сім'я важливіша. Взагалі, це жіноча штука. Жінка повинна пожертвувати всім, але якщо треба чоловікові пожертвувати — я пожертвую", — заявив він.
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