Зірка "Жіночого кварталу" і відома гумористка Ірина Сопонару показала себе в шикарному образі

Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу як актриса або комік. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ірина хвалиться своїм бездоганним червоним платтям, в якому відмінно видно прекрасну фігуру дівчини. Дівчина підписала, що цю фотографію зробила Марта Адамчук, яка також є актрисою "Жіночого кварталу" і фіналісткою шоу "Голос країни".

"У тіні Марти Адамчук", розповіла Ірина Сопонару.

Шанувальники Ірини залишили їй кілька коментарів під фото: "Красуня", "Вогонь", "Ти дуже красива", "Неймовірна красуня, дуже красиве червоне плаття".

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