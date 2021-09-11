Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася з шанувальниками новою світлиною

Як пише Politeka.net, 37-річна телеведуча Катерина Осадча, яку українці знають як ведучу програми "Світське життя", нещодавно втретє стала мамою. Трохи менше місяця тому телеведуча народила третього сина від шоумена Юрія Горбунова, із яким побралася у 2017 році. Зіркова пара виховує трьох хлопців – маленького Данила, 4-річного Івана та сина Осадчої від першого шлюбу Іллю.

Зараз Катя поринула у турботи за маленьким сином, про що часто розповідає у своєму Instagram. Цього разу телеведуча поділилася чуттєвим фото з коляскою. Осадча в білому халаті та з чашкою улюбленого напою стояла босоніж на газоні.

"Літо повернулося - подарунок на вихідні 👯‍♀️ а як проходить ваша субота?", - написала Катя.

Шанувальники у коментарях відповіли на запитання та зробили Осадчій багато компліментів.

"Відпочиваємо", "Йду в гості", "Дійсно🙌 справжній подарунок для нас😍", "Дуже красива жiнка 😍😍😍😍😍😍", "А чашка яка шикарна💙", "Проводжу час з сім'єю вдома 💘🤗💘🤗💘😘😘😘😘😘😘", - написали у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Осадча вибісила українців дорогою покупкою: "Якби в медсестри зарплата була 100 тисяч...".

Нагадаємо, що Осадча з Горбуновим показали сімейну ідилію, українці в захваті: "Як сцена з фільму старого".

A ще Politeka повідомлялa, що Горбунов відправився на банкет, поки Осадча з новонародженим вдома: "Нарешті всі можуть розслабитися".