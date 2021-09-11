Українська телеведуча Леся Нікітюк повеселила новими кадрами
Леся Нікітюк стала популярною ведучою на українському ТБ, запам'ятавшись по шоу " Хто зверху?", "Орел і Решка" та інших. Красуня також активно веде блог в Instagram, де серед іншого любить блиснути почуттям гумору, пише Politeka.net.
Саме таким і виявився новий пост. (Щоб подивитися, проскрольте вниз).
"Всі бачили цих модних дів, які фоткаються перед входом на борт приватного літака, з дорогими сумками в руках ... але ніколи не показують вихід) Думаю він виглядає так», - написала телеведуча, і показала веселе фото.
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Кадр зроблений так, ніби Лесю виштовхнули з літака стусаном.
"Вихід-ефектний🔥🔥🔥", "100% так виглядає вихід 😂 Леся як завжди все в точку описали і фото правильне", "сумочка, спідниця і блузка звичайно ж від кардана?😂", "Напевно саме так і виглядає", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Нікітюк покрасувалася на камеру в сміливому вбранні, показавши іншу сторону зйомок
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