Українська телеведуча Леся Нікітюк повеселила новими кадрами

Леся Нікітюк стала популярною ведучою на українському ТБ, запам'ятавшись по шоу " Хто зверху?", "Орел і Решка" та інших. Красуня також активно веде блог в Instagram, де серед іншого любить блиснути почуттям гумору, пише Politeka.net.

Саме таким і виявився новий пост. (Щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Всі бачили цих модних дів, які фоткаються перед входом на борт приватного літака, з дорогими сумками в руках ... але ніколи не показують вихід) Думаю він виглядає так», - написала телеведуча, і показала веселе фото.

Кадр зроблений так, ніби Лесю виштовхнули з літака стусаном.

"Вихід-ефектний🔥🔥🔥", "100% так виглядає вихід 😂 Леся як завжди все в точку описали і фото правильне", "сумочка, спідниця і блузка звичайно ж від кардана?😂", "Напевно саме так і виглядає", - пишуть в коментарях.

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