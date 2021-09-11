Подруга Макса Барських і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова розповіла, як боролася з проблемною шкірою

Як передає Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою. Дівчині вже давно приписують роман з Максом Барських, але вона все заперечує. Також, варто відзначити, що дівчина прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували нове фото. На знімку-співачка Міша Романова. У публікації вони розповіли, як артистка боролася з проблемами.

"Міша Романова зізналася, що мала дуже проблемну шкіру



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"Свого часу у мене була дуже проблемна шкіра. Мабуть, візажисти занесли інфекцію, і я довго її лікувала. Оскільки в мене чималий досвід у сфері візажу, найчастіше я фарбуюся сама. На гастролях з "ВІА Грою" ми самі збиралися, рука вже набита. Втім, іноді доводиться просити допомоги у візажистів. Наприклад, на зйомках кліпів. А так аби до кого я не сяду", – додала Міша Романова.



Зараз артистка ретельно стежить за здоров'ям шкіри, намагається відвідувати косметолога щонайменше раз на два тижні. Також обожнює масаж обличчя. Мовляв, він тримає шкіру в тонусі",- розповідають на сторінці "Зірковий шлях".

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