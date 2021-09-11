Гуморист Андрій Рибак, який був учасником першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", показав архівне фото
Як пише Politeka.net, відомий гуморист та шоумен Андрій Рибак, який вперше засвітився на телебаченні у проєкті "Ліга Сміху", а згодом брав участь у реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram.
Цього разу Рибак влаштував шанувальникам цікаву рубрику – вони писали йому дату та рік, а він показував фото із того дня. Так, гумориста попросили показати, що він робив 13 квітня 2010 року. Рибак опублікував архівне фото з Чемпіонату житомирських команд КВК "Жарт 2010" та сказав, що тоді його команда називалася "Ранетки".
В особисті повідомлення Рибаку написали, що 11 років тому він був "страшненький".
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"Це 2010! Тоді не було FaceApp!) Виживали як могли", - відповів Рибак.
Нагадаємо, що нещодавно Андрій Рибак відверто та трохи з гумором розповів фанатам про свої страхи. Так, шоумен боїться висоти, комах, темряви, коли заходить в ліфт, щоб ключі не впали та багато іншого.
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