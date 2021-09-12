Мішель Андраде з'явилася разом із співведучим "Орел і Решка", заінтригувавши українців

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є не тільки успішною співачкою в Україні, а й телеведучою, ставши героїнею в шоу "Орел і Решка". Партнером з подорожей став гуморист Кирило Макашов. І ось, на сторінці "Орел і Решка" в Instagram з'явився новий анонс.

На фотографії, яка була прикріплена до посту, Мішель і Кирило стояли на дорозі. Андраде була в сукні, а Машаков у футболці і шортах. Пара посміхалася, позуючи для фото.

"Ось це позировка! Запрошуємо всіх на майстер-клас", - написала жартівливо Мішель відразу під фото.

"Випуск сезону" земляни "про гондурасців вже відкритий", - написано було адміністратором сторінки.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Класні", "вогонь", "тільки через ведучого дивлюся", " Улибашки. Кирил з Мішелькою навіть схожі. Що значить разом працювати. Красунчик. Чекаємо випуск".

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