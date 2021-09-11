Актриса і гумористка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала себе з іншого боку

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Раніше вона брала участь у шоу "Ліга Сміху". Варто відзначити, що дівчина з самого дитинства займається танцями і тепер допомагає іншим навчитися цьому. Катерина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Катерина поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку у актриси величезні руки і ступні з буквами, і вона намагається разом зі своєю напарницею Вікторією Ткач скласти слово. Як відомо, такий конкурс проходить на шоу "Хто зверху", ведучими якого є Сергій Притула та Леся Нікітюк.

"Хто дивився?

Яке це було слово!!?", запитала Катерина Нікітіна.

Шанувальники дівчини залишили кілька коментарів, де намагаються вгадати слово: "Я дивилася, класний випуск. Слово напевно - свинка", "Свинка", "Совеня".

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