Надя Дорофєєва показала, як готується виступати на День Дніпра
Як пише Politeka.net, Надя стала дуже популярною завдяки своїм виступам у гурті"Время и Стекло". Але колектив припинив існування, а Дорофєєва почала сольну кар'єру і встигла випустити кілька хітів. Зараз красуня продовжує творити і вести блог в Instagram, де на співачку підписані мільйони українців.
Надя на нових сторіс розповіла, що знаходиться в Дніпрі. Дівчина зазначила, що виступить сьогодні на Фестивальній площі о 17.00.
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Дорофєєва після цього була вже на сцені і показала барабанщика, який зняв при ній футболку. Красуня задивилася, зробивши відео в слоумо.
"Влаштував Гарячий чек", - підписала Надя.
На наступній сторі можна побачити Дорофєєву на сцені.
"Як думаєш, на саундчеку Дорофєєва або її дублер?",- було підписано сторі.
На останньому сторі Надю зняли крупним планом, як вона співала. Красуня була в шортиках і футболці.
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