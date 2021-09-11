Український актор і шоумен, чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов показав, як проводить вихідні з сім'єю

Як пише Politeka.net, 37-річна телеведуча Катерина Осадча, яку українці знають як ведучу програми "Світське життя", нещодавно втретє стала мамою. Трохи менше місяця тому телеведуча подарувала своєму чоловікові Юрію Горбунову, з яким побралася в 2017 році, ще одного сина. Тепер зіркова пара виховує маленького Данила і 4-річного Івана.

У новому пості Юрій Горбунов поділився милими сімейними кадрами. Разом з дружиною і маленьким сином він плавав у басейні.

"Бабине літо! Насолоджуємося теплом!",- підписав фотографії Горбунов.

"Спасибі за емоції, це добре", "красиві", - відповіли фоловери.

Зазначимо, у Катерини Осадчої та Юрія Горбунова також є діти від попередніх шлюбів.

Раніше Politeka писала, що Осадча вибісила українців дорогою покупкою: "якби у медсестри зарплата була 100 тисяч...".

Нагадаємо, що Осадча з Горбуновим показали сімейну ідилію, українці в захваті:"як сцена з фільму старого".

A ще Politeka повідомляла, що Горбунов відправився на банкет, поки Осадча з новонародженим вдома: "нарешті всі можуть розслабитися".