Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала, як виглядає осінь в українській столиці
Як пише Politeka.net, Ірина Монатік є не такою публічною, як зірковий чоловік, займається продюсерством, виховує двох дітей, а ще веде невеликий блог в Instagram. Хоч Красуня і не дуже популярна, але за нею стежать в Instagram майже сто тисяч українців. Ірина там підігріває інтерес до творчості чоловіка, а також іноді публікує особисті кадри.
Цього разу дружина Монатіка показала, як гуляла осіннім Києвом. Красуня була в плащі, позуючи на тлі костелу Святого Миколая, який не так давно постраждав від пожежі.
"Сильно Красива осінь в Києві", - написала Ірина під фото.
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Фанати поставили майже 800 лайків і написали коментарі:
"Сильно красива Ірина в Києві", " дуже сильно красива...", "Наймиліша", "шалено красива".
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