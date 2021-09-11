Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала, як виглядає осінь в українській столиці

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік є не такою публічною, як зірковий чоловік, займається продюсерством, виховує двох дітей, а ще веде невеликий блог в Instagram. Хоч Красуня і не дуже популярна, але за нею стежать в Instagram майже сто тисяч українців. Ірина там підігріває інтерес до творчості чоловіка, а також іноді публікує особисті кадри.

Цього разу дружина Монатіка показала, як гуляла осіннім Києвом. Красуня була в плащі, позуючи на тлі костелу Святого Миколая, який не так давно постраждав від пожежі.

"Сильно Красива осінь в Києві", - написала Ірина під фото.

Фанати поставили майже 800 лайків і написали коментарі:

"Сильно красива Ірина в Києві", " дуже сильно красива...", "Наймиліша", "шалено красива".

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