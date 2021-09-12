Відома телеведуча Катя Осадча напередодні Дня Народження показала себе без макіяжу в басейні
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Пізніше у них з'явилася дитина - Іван, зараз йому 4 роки. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
Цього разу телеведуча поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує себе в короткій майці в біло-рожевому кольорі і коротких спортивних шортиках. Також, варто відзначити, що вона повністю без макіяжу, і видно її натуральну красу.
"37. Останній день", - підписала фото Катя Осадча.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Полякова покинула Україну і показала, хто її балує за кордоном: "Як же ти мене..."
Білик застала маленького сина з грошима, хлопчик не розгубився: "Що не зрозуміло..."
У МОЗ попередили про посилення карантину: що має змінитися
Макс Чмерковський несподівано повернувся додому в Америку: "Правильно зробив"
Як відомо, у телеведучої День народження 12 вересня. Їй виповниться 38 років.
Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, Осадча вибісила українців дорогою покупкою: "Якби у медсестри зарплата була 100 тисяч..."
Також, Осадча після народження третьої дитини зіткнулася з несподіваними труднощами: "Хоч убийся"
Politeka розповідала, Осадча босоніж і в одному халатику показала, як проводить час з новонародженим сином: яскраве фото