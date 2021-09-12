Відома телеведуча Катя Осадча напередодні Дня Народження показала себе без макіяжу в басейні

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Пізніше у них з'явилася дитина - Іван, зараз йому 4 роки. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу телеведуча поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує себе в короткій майці в біло-рожевому кольорі і коротких спортивних шортиках. Також, варто відзначити, що вона повністю без макіяжу, і видно її натуральну красу.

"37. Останній день", - підписала фото Катя Осадча.

Як відомо, у телеведучої День народження 12 вересня. Їй виповниться 38 років.

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